Toyota проверяет каждый экземпляр нового Century по 3,5 часа

Для масштаба расточительства времени "Тойотой" достаточно сопоставить такие цифры: примерно по одному Duster в минуту сходит с конвейера завода Dacia, а Toyota тратит 3,5 часа на проверку соответствия качества каждого собранного Century стоимостью 25 млн йен.

К сборке Toyota Century допускаются не все: из полуторатысячного штата были отобраны 40 человек, которые сдали строжайший экзамен на знание истории модели, конструктивных особенностей и демонстрации практических навыков по сборке. Одна из особенностей сборки Century - протяжка гаек и болтов. Высокие требования к точности операций обуславливают несколько этапов этой нехитрой процедуры, которая на остальных сборочных линиях Toyota выполняется за один проход. Но с Century сначала болт или гайка протягиваются вручную, затем с использованием оборудования - для приближения к целевому крутящему моменту, а в конце - цифровым динамометрическим ключом.

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Финальный этап, как сказали бы в России, - ОТК. Контролем занимается один человек - Мориаки Хига. Он проверяет всё: от качества сборки интерьерных деталей до прослушивания на предмет посторонних шумов. Обычно за каждый аспект отвечает отдельный человек, но не в случае с Century. Сначала Хига набирался опыта и знаний на линии сборки Lexus. Он сообщил, что требования к качеству лкп Toyota Century гораздо строже, чем у "Лексуса". Кроссовер Toyota - единственная модель, выпускаемая на заводе в Тахаре, которая тестируется на треке, более того, для Century разработали уникальную методику тестирования в гибридном и электрическом режимах, а также на разных покрытиях.

По словам мастера, он оттачивает свои навыки постоянно. Например, сначала Хигу проводит визуальный осмотр зазоров, затем проводит замеры штангенциркулем. Также Хигу проводит тактильные операции.

"Для клиента мы проверяем его драгоценный, незаменимый автомобиль. Как специалист по инспекции, я хочу быть уверен, что их впечатление никогда не будет испорчено дефектом. Для Century действуют строгие стандарты. Всё должно быть идеально до десятых долей миллиметра. Каждый день я посвящаю себя поиску таких неисправностей, которые не заметили бы даже сами клиенты", - говорит Хига.