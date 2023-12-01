АвтоВАЗ запустит сборку новой модели Lada Iskra в начале 2025 года

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках мероприятия на выставке "Россия" уточнил сроки начала серийного производства Lada Iskra на заводе в Тольятти: выпуск модели стартует в самом начале 2025 года. Ранее компания планировала, что новинку начнут собирать в конце 2024 года.

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По словам топ-менеджера, которого цитирует РИА Новости, "это будет самый массовый, самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологической платформе".

Iskra планируется продаваться параллельно с Granta, которую снимут с производства после 2026-2027 года.

Iskra - семейство модели на платформе CMF-B, доставшейся от бывшего партнера Renault. В него войдут седан, универсал и его кросс-версия. В модельной линейке Lada новая "Искра" расположится между Granta и Vesta и, возможно, получит панорамную крышу.

Инвестиции в создание модели оцениваются в 37 миллиардов рублей. В проект уже вложено 17 млрд рублей. Оставшиеся 20 млрд рублей, по словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, потребуются, "чтобы дозаместить детали платформы и компоненты, которые подпали под санкции и от поставки которых отказались глобальные поставщики, чтобы снизить риски и достичь по этой модели локального технологического суверенитета".