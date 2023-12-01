В Москве пройдут выставки «Вездеходер» и «Поехали»
C 1 по 3 декабря в московском «Экспоцентре» состоятся выставки «Вездеходер 2023» и «Поехали 2023». Оба мероприятия пройдут при поддержке сервиса проверки и подбора автомобилей с пробегом «Автокод».
На выставке «Вездеходер» будет представлена российская внедорожная техника различного типа. Посетители смогут увидеть вездеходные транспортные средства, которые предназначены для:
охоты; рыбалки; активного отдыха;решения задач нефтегазовой области; геологических экспедиций.
Помимо этого, на сцене состоятся презентации нового вездеходного транспорта и встречи с вездеходчиками, которые преодолели не одну тысячу километров на своих авто. В этом году вездеходы представят путешественники Артем Ачкасов и Jagger Garage совместно с Константином Заруцким (AcademeG).
В это же время в «Экспоцентре» пройдет еще одна выставка – «Поехали 2023». Она будет интересна поклонникам индивидуального и коллективного туризма. На мероприятии выступят популярные блогеры, которые поделятся опытом своих путешествий и посоветуют, на каком транспорте лучше преодолевать туристические маршруты.
На выставке «Поехали 2023» будет представлена техника, на которой можно передвигаться по шоссе, бездорожью, рекам и горным местностям.
Гости мероприятия увидят новые модели следующих транспортных средств:
мотоциклов; квадроциклов;вездеходов; снегоходов;скутеров.
Также участники мероприятия презентуют образцы домов на колесах. Отмечается, что некоторые из представленных экспонатов существуют только в единственном экземпляре.