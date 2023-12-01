АвтоВАЗ сообщил о расширении палитры цветов для ряда машин

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах выставки «Россия» на ВДНХ заявил о возобновлении производства модели Lada Vesta серебристого цвета «платина», а также моделей Lada Granta и Lada Niva Legend темно-серого цвета «борнео», передает агентство «Прайм».

Он выразил уверенность в том, что машины в таких оттенках тоже найдут своих покупателей.

«Разнообразие всегда хорошо», — подчеркнул глава компании.

В настоящее время для всех автомобилей Lada доступен белый «ледниковый» цвет, а также черный «пантера». Также Granta производят в «платине», а Niva Travel и Niva Legend — в темно-зеленом цвете.

Ранее АвтоВАЗ сообщил о возвращении зимней опции в Lada Vesta. Речь идет об обогреве руля. Он появился в «верхних» комплектациях Enjoy и Techno. В этих версиях выпускаются автомобили с типом кузова седан, седан Cross, SW и SW Cross.