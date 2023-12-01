Автомобилисты все чаще пересаживаются на наземное метро. Особенно зимой

Среди автомобилистов растет популярность наземного метро – уже 55 тыс. владельцев личных машин отдали предпочтение МЦД. Это оказывает положительное влияние на транспортную сеть города, разгрузку вылетных магистралей и автомобильных дорог.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«Типичный пассажир диаметров – молодой человек или девушка, у которых есть собственное авто, но для ежедневных поездок они выбирают наземное метро, потому что это быстрее и выгоднее».

На диаметрах уже готовы к росту пассажиропотока – поезда ходят каждые 5-6 минут в часы пик, станции превращают в московские городские вокзалы – они строятся с запасом пропускной способности, а оплатить поездки можно с помощью привычной для москвичей «Тройки» - пересадки на метро, МЦК и между диаметрами по ней бесплатны.

Поехать по МЦД можно практически в любую точку Москвы или Подмосковья – работают «Белорусско-Савеловский», «Курско-Рижский», «Ленинградско-Казанский» и «Калужско-Нижегородский» диаметры.

Пересадки можно делать на таких удобных городских локациях, как Площадь трех вокзалов – здесь проходит второй и четвертый диаметр, Белорусская – пересадка с первой на четвертую линию МЦД и т.д.

Чтобы пересесть с МЦД на МЦД или метро и МЦК, нужно приложить «Тройку» к турникетам или валидаторам на входе и выходе со станций.