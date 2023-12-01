Рама, крепкий кузов, полный привод: надежный внедорожник за 800 тысяч рублей

– Атмосферники 2.0 (115 л.с.) и 2.4 (127, 136 л.с.) конструктивно близки к аналогам от Mitsubishi. Репутация у них хорошая, в ремонте изучены, запчасти есть. Хотя у 2.4 есть склонность к перегреву (и пробою прокладки). Дизель 2.0 (143 л.с.) – собственной разработки, достаточно надежен, но жизнестойкость форсунок и ТНВД не впечатляет. К 100-120 тысячам км часто требуется ремонт.



МКП живучая, 200 тысяч км держится, если менять масло. Пятиступенчатый гидроавтомат разработан совместно с Hyundai, можно рассчитывать на 250 тысяч км. Впрочем, пара дизель-автомат все равно содержит множественные риски налететь на дорогой ремонт.



Многие покупали Hover H5 именно с МКП и для суровой эксплуатации. Поэтому состояние подвески, кузова и трансмиссии зависит от частоты поездок по бездорожью. Так, если регулярно забивать все ниши со стороны днища грязью, там поселится коррозия. В целом кузов защищен неплохо – к 8-10 годам обширных язв обычно нет.



Узлы полного привода также сильно зависимы от режимов их использования и интервалов замены масла. При выборе полезно проверить систему хотя бы на стуки и вибрации. В остальном Hover H5 – типичный «китаец»: оснащен богато, но отличается странными техническими решениями.