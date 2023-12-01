Британия экспортирует 82,3% выпущенных машин

Производство автомобилей по итогам октября в Великобритании достигло 91 521 единицы, это на 31,6% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Сообщение об этом распространило британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Согласно обнародованной статистике, выпуск автомобилей для внутреннего рынка вырос на 23,9% и составил 16 178 штук автомобилей. Что касается внешнего рынка, рост составил 33,4%, достигнув показателя в 75 343 экземпляров автомобилей. Всего на экспорт будет отправлено 82,3% от общего количества произведенных машин. С начала 2023 года производство автомобилей в Британии достигло 751 422 единиц, рост составил 16,7%.