На границе Украины и Словакии образовалась очередь из 600 грузовиков

Порядка 600 грузовиков образовали очередь на выезде из Словакии в сторону Украины из-за перекрытия границы словацкими перевозчиками. Об этом в Андрей Демченко .

«По состоянию на сегодняшнее утро в очереди в сторону Украины на территории Словакии находится около 600 грузовых транспортных средств», — заявил чиновник.

В свою очередь, в Польше решили проводить акции протеста. Позднее Министерство инфраструктуры Украины договорилось с Варшавой об открытии контрольно-пропускных пунктов на границе для прохода пустых фур.