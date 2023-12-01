В России стартовали продажи нового седана из Китая

Китайская компания Livan (ранее – Lifan, принадлежит Geely) начала продажи городского седана в спортивном стиле S6PRO.

Автомобиль на российском рынке предлагают в трех комплектациях: Luxury (2 549 900 рублей), Premium (2 639 900 рублей) и Flagship (2 749 900 рублей). Покупатели смогут выбрать из трех вариантов окраски кузова – кристально-белого, серого и полярно-синего и двух версий цветового исполнения салона.

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S6PRO доступен с турбированным 1,5-литровым мотором с двумя вариантами мощности –147 л.с. и 174 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (DCT).

Уже в начальной версии S6PRO оснащен климат-контролем, цифровой приборной панелью с 12,3-дюймовым экраном, мультимедийной системой с 12,3-дюймовым ЖК-экраном с функцией дублирования экрана смартфона, камерой заднего вида с системой динамической разметки, системой бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя.

Сиденье водителя получило механическую регулировку в 6 направлениях, а пассажирское – в четырех, есть мультифункциональное рулевое колесо, центральный подлокотник с подстаканником для задних сидений, люк с электроприводом, зеркала с электрообогревом, легкосплавные 17-дюймовые колеса и полностью светодиодная оптика.

За безопасность автомобиля отвечают фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ABS+ESC, электронная система распределения тормозных усилий, система помощи при экстренном торможении, антипробуксовочная система и т. д.

В комплектации Premium седан S6PRO дополнительно оснащается зеркалами с электроприводом складывания, сиденье водителя получает электрорегулировки в 6 направлениях, добавлена аудиосистема с 6 динамиками, 4,2-дюймовый дисплей для переднего пассажира, функция открытия багажника «Свободные руки» и система кругового обзора.

В топовой версии Flagship мощность 1,5-литрового двигателя увеличена до 174 л.с.

Гарантия на Livan S6PRO составляет 5 лет или 150 тысяч км пробега, приобрести его можно у одного из 73 официальных дилеров бренда Livan в разных городах России.