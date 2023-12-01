Hyundai показал новый Ioniq 6

SPEEDME.RU пишет, что Ioniq 6 представляет собой одну из более чем 31 модели электромобилей, которые Hyundai Motor Group, включая Hyundai Motor, ее дочернюю компанию Kia Corp и премиальный бренд Genesis, планируют представить до 2030 года с целью занять прогнозируемую долю в 12% на мировом рынке электромобилей. Данный седан от Hyundai будет расширять линейку электромобилей за пределы существующих кроссоверов и внедорожников, чтобы соперничать с самым продаваемым седаном Tesla — Model 3.