Hyundai показал новый Ioniq 6

В Таиланде показали новый Ioniq 6 от Hyundai
SPEEDME.RU пишет, что Ioniq 6 представляет собой одну из более чем 31 модели электромобилей, которые Hyundai Motor Group, включая Hyundai Motor, ее дочернюю компанию Kia Corp и премиальный бренд Genesis, планируют представить до 2030 года с целью занять прогнозируемую долю в 12% на мировом рынке электромобилей. Данный седан от Hyundai будет расширять линейку электромобилей за пределы существующих кроссоверов и внедорожников, чтобы соперничать с самым продаваемым седаном Tesla — Model 3.
В базовой комплектации этот электромобиль оснащен аккумулятором емкостью 53 кВт/ч, что обеспечивает дальность поездки до 429 км на одном заряде. Следует отметить, что это достигнуто благодаря маломощному электромотору, выдающему всего 151 л.с. Также базовая модель оборудована тепловым насосом, поддерживающим оптимальную температуру аккумулятора и готовящим его к быстрой зарядке.
Помимо этого, Ioniq 6 оснащен светодиодной оптикой, атмосферной подсветкой салона, 18-дюймовыми колесными дисками, двухзонным климат-контролем, современной мультимедийной системой с 12,3-дюймовым экраном, цифровой приборной панелью, адаптивным круиз-контролем, бесключевым доступом в салон и многими другими функциями.