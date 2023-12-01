Поездки в "Яндекс Такси" в Москве и Петербурге за год подорожали на 19% и 21%

Поездки в «Яндекс Такси» в Москве и Московской области за 12 месяцев подорожали на 19%, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

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Если раньше средняя цена одной минуты поездки составляла 24 рубля, то сейчас – 28 рублей.

В Ленинградской области стоимость поднялась на 21%. Там средняя цена одной минуты раньше составляла 19 рублей, а сейчас – 23 рубля.

Подчеркивается, что аналитики учли все сезонные колебания за год. Также в сервисе заявили, что статистика «позволяет включить в расчет декабрь как сезон пикового спроса.

Кроме того, сообщается, что в расчет вошли все тарифы, кроме корпоративного.

Среди регионов, в которых стоимость поездок поднялась больше всего – Ростовская область (+27%), Татарстан (+26%), Челябинская (+25%) и Новосибирская области и Пермский край (+24%).

В компании отметили, что подобная динамика вызвана дефицитом водителей. Он возник из-за их перехода в другие сферы, снижения числа мигрантов в отрасли и растущих издержек.