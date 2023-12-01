Tesla показала электропикап Cybertruck и озвучила цену на новинку

Компания Tesla показала электропикапы Cybertruck. Машины были продемонстрированы в ходе мероприятия, проходившего на заводе в Остине (штат Техас), передает «Интерфакс».

Согласно данным на сайте производителя, стоимость новых электромобилей составляет от $60,99 тыс.

Цена топовой версии Cyberbeast — $99,99 тыс.

Глава компании Илон Маск пока не сказал, когда начнутся поставки электропикапов. Вместе с тем уже известно, что некоторые варианты комплектаций появятся лишь в 2025 году.

Ранее Маск заявил, что электропикап Cybertruck выйдет в бронированной версии.

Маск отметил, что машина будет весить около трех тонн, в зависимости от комплектации. Он добавил, что пикап получит некий «режим зверя» (beast mode).

Вместе с тем, бизнесмен не посчитал нужным сообщить, что конкретно будет происходить при активации режима.