На Motor Expo 2023 представлен электрокар BMW i5

В рамках Thailand International Motor Expo 2023, BMW представила свой новейший электромобиль, BMW i5, в варианте eDrive 40 M sport. Этот автомобиль оснащён полностью электрическим мотором, способным выдавать мощность до 304 л.с. Он комплектуется литиевым аккумулятором, который позволяет проехать до 501 км на одном заряде по циклу NEDC.

Модель BMW i5 eDrive 40 M sport также имеет систему полного привода и автоматическую коробку передач. Управление в этом автомобиле расположено с правой стороны, что соответствует требованиям тайского рынка.