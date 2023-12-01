BMW привезла на выставку новый X1 sDrive 20i c пакетом M Sport

На выставке Thailand International Motor Expo 2023 компания BMW продемонстрировала свою новую модель кроссовера X1, выполненную в исполнении sDrive 20i и оборудованную пакетом M Sport. Габариты этого автомобиля следующие: длина 4500 мм, ширина 1835 мм, высота 1625 мм, при этом колесная база составляет 2690 мм. Объем багажного отделения равен 540 литрам, который может быть увеличен до 1600 литров за счет складывания задних сидений.