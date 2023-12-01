На Motor Expo 2023 представили специальную версию гибридного Audi Q8

На Thailand International Motor Expo, Audi представила особое издание своего флагманского кроссовера Q8, именуемое как Audi Q8 60 TFSI e Quattro S line Black Edition. Это издание объединяет гибридную силовую установку с изысканным стилем Black Edition и спортивной комплектацией S line.

Эта модификация Q8 оснащена гибридным двигателем, состоящим из 3-литрового V6 и электромотора, суммарно выдающих 462 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Электрический режим позволяет проехать до 41 км. Ускорение от 0 до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, а автоматическая трансмиссия и система полного привода Quattro обеспечивают плавное управление и производительность.

Водители могут выбирать режимы движения: полностью электрический (EV), режим сохранения заряда аккумулятора (Hold) или увеличения заряда (Charge), и гибридный режим (Hybrid) для оптимального взаимодействия двигателя и электромотора.

В комплектацию Black Edition входят матричные светодиодные фары HD, светодиодные задние фонари и красные тормозные суппорты, а также черные декоративные элементы на кузове.