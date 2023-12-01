Эксперт сказал, что нужно сделать, если в машине примерзла дверь

Для того чтобы открыть примерзшую дверь в автомобиле, нужно попробовать постучать по периметру рамки двери. Так, лед в уплотнителе, вероятно, раскрошится, заявил «Известиям» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

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Он рекомендует не дергать ручку двери, так как детали замков в современных машинах сделаны из пластика. Есть риск того, что механизм дверных замков не выдержит физических усилий, добавил специалист.

Если открыть одну дверь все же не удастся, следует перейти к открытию остальных, отметил собеседник. По его словам, есть вероятность, что пассажирская откроется с пульта или после небольших манипуляций с постукиванием, нажиманием на уплотнитель.

По словам Рузанова, «в салон хетчбэка или кроссовера можно попасть через багажник».

Также он предостерег водителей от использования «дедовских методов с кипятком и феном».

Эксперт отметил, что обработка уплотнителей дверей специальной силиконовой смазкой – хорошая профилактика данной проблемы.