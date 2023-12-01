Audi представила на Motor Expo 2023 гибридную версию Q5

На Thailand International Motor Expo 2023, немецкая автомобильная компания представила гибридную версию Audi Q5 55 TFSI e quattro S line, предназначенную для азиатского рынка. Этот кроссовер сочетает электрический двигатель и традиционный двигатель внутреннего сгорания TFSI, обеспечивая возможность использования в городе как чисто электрического автомобиля благодаря запасу хода на электротяге до 54 км.

Audi Q5 TFSI e обладает преимуществами электрического привода, включая отсутствие выбросов и тишину в движении, а также динамикой, характерной для автомобилей Audi с ДВС. Автомобиль также оснащен системой рекуперации энергии, позволяющей восстанавливать электричество во время движения и при торможении, что увеличивает эффективность и запас хода.

Выбор режима движения — исключительно на ДВС, гибридный или электрический — упрощается благодаря 7-ступенчатому роботизированному трансмиссии S tronic и системе полного привода.

Салон Q5 TFSI e просторный, предлагает место для пяти пассажиров, а также высокую посадку для лучшего обзора. В интерьере применяется элегантная отделка, включая атмосферную подсветку, 10,1-дюймовый экран мультимедиа, 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, трехзонный климат-контроль и передние сиденья с электрорегулировками. Багажное отделение вмещает до 1405 литров.