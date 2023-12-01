В Бангкоке на Motor Expo представлен электрический кроссовер Lexus RZ
На автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023, Lexus представила свой новейший электрический кроссовер RZ для тайского авторынка. Этот кроссовер, впервые показанный в апреле 2022 года, построен на платформе e-TNGA, также применяемой в Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Несмотря на то, что Lexus RZ разделяет основную структуру с этими моделями, его внешний дизайн уникален для Lexus. Размеры RZ включают длину 4805 мм, ширину 1895 мм и высоту 1635 мм, при колесной базе 2850 мм.
Интерьер выделяется 14-дюймовым экраном мультимедийной системы. Lexus RZ также оснащен цифровой приборной панелью и проекционным экраном, но сохранены классические аппаратные кнопки на руле и рукоятки климат-контроля.
Тайская версия RZ450e оснащена двумя электродвигателями, одним на каждую ось, обеспечивая полный привод системы Direct4. Передний двигатель имеет мощность 150 кВт (204 л.с.), а задний - 80 кВт (109 л.с.), в сумме давая 230 кВт (313 л.с. и 435 Нм крутящего момента). Литий-ионная батарея на 71,4 кВт ч обеспечивает запас хода до 450 км, хотя по циклу WLTP расчетное расстояние составляет около 400 км, передает с Motor Expo 2023 автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.