На Motor Expo представлен электрический кроссовер Lexus RZ

На автомобильной выставке Thailand International Motor Expo 2023, Lexus представила свой новейший электрический кроссовер RZ для тайского авторынка. Этот кроссовер, впервые показанный в апреле 2022 года, построен на платформе e-TNGA, также применяемой в Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Несмотря на то, что Lexus RZ разделяет основную структуру с этими моделями, его внешний дизайн уникален для Lexus. Размеры RZ включают длину 4805 мм, ширину 1895 мм и высоту 1635 мм, при колесной базе 2850 мм.