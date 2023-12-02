Стали известны сроки начала продаж седанов Wuling Starlight

Новый бюджетный седан Wuling Starlight поступит к дилерам в Китае в декабре этого года. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цена автомобиля — от 93,8 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Длина автомобиля составляет 4835 мм, колесная база — 2800 мм. В оснащение вошли светодиодная оптика и 18-дюймовые легкосплавные диски. Салон машины представлен в двух цветовых решениях – черном и светло-песочном.

В Китае новый седан Wuling Starlight предложат с электрическим двигателем мощностью 136 л.с. Также модель будет доступна с гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Первой на рынке появится гибридная модификация.