Toyota отзовет более 500 тыс. автомобилей

По данным издания SPEEDME.RU, модели Corolla (350 тыс. автомобилей), произведенные в период с 6 августа 2019 года по 11 июля 2023 года, входят в список отзываемых. Также под отзыв попали Highlander (157,5 тыс. единиц), выпущенные с 13 октября 2018 года по 14 января 2022 года, и семейство RX (68,5 тыс. экземпляров), произведенные с 4 сентября 2018 года по 6 сентября 2022 года.