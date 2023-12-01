Toyota отзовет более 500 тыс. автомобилей

Toyota China отзовет более 500 тыс. автомобилей
По данным издания SPEEDME.RU, модели Corolla (350 тыс. автомобилей), произведенные в период с 6 августа 2019 года по 11 июля 2023 года, входят в список отзываемых. Также под отзыв попали Highlander (157,5 тыс. единиц), выпущенные с 13 октября 2018 года по 14 января 2022 года, и семейство RX (68,5 тыс. экземпляров), произведенные с 4 сентября 2018 года по 6 сентября 2022 года.
Отзыв связан с проблемой недостаточной устойчивости внутренних компонентов топливного насоса высокого давления к давлению. Это может вызвать износ внутри топливного насоса, приводя к образованию трещин в сварочных частях из-за концентрации напряжений. В крайнем случае это может привести к утечке топлива и создать риск возгорания при воздействии внешних источников огня.
FAW Toyota Motor Co., Ltd., GAC Toyota Motor Co., Ltd., и Toyota Motor (China) Investment Co., Ltd. проведут бесплатную проверку топливных насосов высокого давления на транспортных средствах, попадающих под данный отзыв. В случае выявления несоответствия требованиям, будут заменены соответствующие детали улучшенными топливными насосами высокого давления для устранения потенциальной угрозы безопасности.