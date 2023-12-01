Названа дата старта производства Lada Largus

"В серию этот автомобиль (e-Largus), как мы и планировали, будет запущен вместе со всем модельным рядом "Ларгуса" с двигателем внутреннего сгорания весной, в мае 2024 года", - сказал Соколов в эфире "Россия 1", напомнив, что опытная партия электрокаров будет собрана в этом месяце.