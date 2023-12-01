Названа дата старта производства Lada Largus

До старта производства Lada Largus осталось полгода
"В серию этот автомобиль (e-Largus), как мы и планировали, будет запущен вместе со всем модельным рядом "Ларгуса" с двигателем внутреннего сгорания весной, в мае 2024 года", - сказал Соколов в эфире "Россия 1", напомнив, что опытная партия электрокаров будет собрана в этом месяце.
На первый квартал 2024 года запланирована сборка Lada Vesta с новым силовым агрегатом, в состав которого входит вариатор. Продажи начнутся в марте.
На следующий год также был запланирован старт производства Lada Iskra - семейства моделей, которое займет в иерархии марки между Granta и Vesta. Однако сроки были скорректированы: по словам Соколова, "Искра" встанет на конвейер в начале 2025 года.