Новый кросс-вэн Innova Zenix показали в Бангкоке

Новая Innova Zenix разработана специально для рынков Юго-Восточной Азии и Индии, пишет издание SPEEDME.RU. Габариты новой модели увеличились до 4755x1850x1795 мм. Колесная база Innova Zenix увеличена до 2850 мм, а дорожный просвет равен 185 мм. Подробности о модели рассказали журналисты SPEEDME.RU.

Дизайн Innova Zenix приближен к кроссоверам, с выраженным двухобъемным профилем. Элементы, такие как пластик кузовных панелей, подштамповка по бокам, форма фар и решетка радиатора, придают автомобилю некоторые черты престижного кроссовера Highlander.

Модель Toyota Innova Zenix построена на модульной платформе TNGA GA-C, отличающейся от предыдущих поколений, которые использовали лестничное шасси с лонжеронной рамой.