Новый кросс-вэн Innova Zenix показали в Бангкоке

SPEEDME: новый кросс-вэн для рынков Азии и Индии показали в Бангкоке
Новая Innova Zenix разработана специально для рынков Юго-Восточной Азии и Индии, пишет издание SPEEDME.RU. Габариты новой модели увеличились до 4755x1850x1795 мм. Колесная база Innova Zenix увеличена до 2850 мм, а дорожный просвет равен 185 мм. Подробности о модели рассказали журналисты SPEEDME.RU.
Дизайн Innova Zenix приближен к кроссоверам, с выраженным двухобъемным профилем. Элементы, такие как пластик кузовных панелей, подштамповка по бокам, форма фар и решетка радиатора, придают автомобилю некоторые черты престижного кроссовера Highlander.
Модель Toyota Innova Zenix построена на модульной платформе TNGA GA-C, отличающейся от предыдущих поколений, которые использовали лестничное шасси с лонжеронной рамой.
Автомобиль предлагается в двух вариантах — бензиновом и гибридном. Бензиновая версия оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 174 л.с. и вариатором, а гибридная модель включает 2,0-литровый бензиновый двигатель и электродвигатель общей мощностью 186 л.с. Передний привод является стандартным, в то время как предыдущее поколение AN140 предлагало варианты привода на заднюю или все четыре колеса.