Стала известна российская цена пикапа Tesla Cybertruck

«Если размещать заказ сейчас, то реальный срок поставки, исходя из сформировавшейся очередности, – III квартал 2024 года. Полноприводный вариант в комплектации Long Range на 600 л.с. с запасом хода 547 км выходит под ключ, с доставкой, таможней, оформлением ПТС и СБКТС $140 тыс. (12,4 млн рублей). Трехмоторный на 845 л.с. под ключ получается $171 тысячу (15,1 млн рублей)» , — рассказал менеджер автосалона корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся с вопросом о заказе такого автомобиля.