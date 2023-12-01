В России хотят приравнять видеоблогинг за рулем к правонарушению
Видеоблогинг за рулем следует признать правонарушением, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он обратился с соответствующей инициативой к начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, передает РИА Новости.
Ответственность за такую езду нужно приравнять к совершению правонарушения, прописанному в статье 12.36.1 КоАП РФ, подчеркнул депутат. Она предполагает штраф в размере 1 тысячи 500 рублей за пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.
Хамзаев обратил внимание на то, что сейчас молодежь и взрослое население активно ведут стримы в соцсетях во время управления машиной. Однако, по его словам, большинство нарушений происходят по невнимательности. Так, они не обращают внимания на светофоры или указатели, не следят за скоростным режимом, подчеркнул депутат.
В этой связи, по его мнению, целесообразно принять указанную меру.
Ранее сообщалось, что в столице РФ установили 83 новые камеры для фиксации нарушений. Подчеркивалось, что комплексы появились на тех участках, где в течение прошлого года случилось более трех ДТП с пострадавшими или погибшими.