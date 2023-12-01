В Улан-Удэ автовладелец поставил электроплиту под капот, машина сгорела
В столице Бурятии автовладелец случайно сжег свой автомобиль, установив под капот электрическую плиту. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧС Республики Бурятия».
«В Улан-Удэ в первый день зимы автовладелец установил электрическую печку под капот машины, чтобы за ночь транспортное средство не замерзло. Именно с капота, где и был установлен прибор, начался пожар», — отмечается в сообщении ведомства.
На место возгорания прибыли пожарные, которые ликвидировали пламя. На кадрах с последствиями пожара видно, что у автомобиля выгорел моторный отсек, сгорела краска на боковой двери, растрескались лобовое и боковые стекла. Одноконфорочная бытовая электроплитка и ведущие к ней силовые провода были обнаружены там же.
В республиканском МЧС предостерегли водителей от использования для прогрева автомобилей самодельных устройств и бытовых приборов — таких как электроплиты, фены и паяльники.