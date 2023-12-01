Стали известны цены нового Volvo EX90

Новая модель, Volvo EX90 2025 года, представляет собой трехрядный роскошный электрический внедорожник, доступный по цене всего 77 990 долларов. Это немного более доступно, чем конкурирующие модели, такие как BMW iX (базовая цена: 88 095 долларов) и Rivian R1S (базовая цена: 79 800 долларов).

Издание SPEEDME.RU сообщает, что линейка EX90 предлагает две комплектации: Plus и Ultra, обе с двумя электродвигателями, а также с вариантом двигателя Twin Motor Performance на 496 лошадиных сил. Дополнительные опции включают капитанские кресла второго ряда за 500 долларов и аудиосистему Bowers & Wilkins за 3200 долларов. Различные размеры колес, от 20 до 22 дюймов, также доступны.