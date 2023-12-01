«Лучший пикап, лучший спорткар»: Tesla Cybertruck поступил в продажу

Tesla начала поставки электрических пикапов Cybertruck. Основатель компании Илон Маск заявил на мероприятии, посвященному старту поставок, что новый электропикап с его футуристическим дизайном «изменит внешний вид дорог».

«Перед вами пикап, который лучше пикапа, одновременно это спорткар, который лучше спорткара, — два в одном», — сказал Маск.

Самая дешевая версия модели оборудована одним электромотором на задней оси. Разгон до 100 км/ч — 6,5 секунд. Продажи этой модели начнутся не раньше 2025 года. Модификация подороже получила два электромотора и обладает мощностью 600 л.с. Разгон этого полноприводного пикапа до сотни займет 4,1 секунды. На одном заряде автомобиль может проехать 547 км.

Самая дорогая версия получила название Cyberbeast и сразу три электромотора общей мощностью 845 л.с. Это автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 2,6 секунды, а его запас хода — 515 км.