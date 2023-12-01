В Петербурге BMW X5 угнали из паркинга на ретроэвакуаторе

В Санкт-Петербурге полицейские задержали троих подозреваемых в угоне BMW X5 , которые вывезли немецкий автомобиль из паркинга на эвакуаторе. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Машину удалось найти через два дня в Петербурге, она была припаркована на улице Солдата Корзуна с другими номерами. В результате BMW вернули владельцу, а 30 ноября удалось задержать и подозреваемых в угоне. Ими оказались двое петербуржцев и один житель Ленинградской области. Расследуется уголовное дело по статье о краже.