В России доступна полная линейка электрических кроссоверов NIO

В автосалоне «БорисХоф Вольт» доступны кросс-купе EC 6, кроссоверы ES 6, ES 7, а также новый флагман ES 8. Все батарейные модели представлены в различных комплектациях, а также разнообразных сочетаниях цветов кузова и интерьера. Минимальная стоимость роскошного китайского кроссовера составляет 12 520 000 рублей.

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В российском дилерском центре доступен полный модельный ряд электрокроссоверов NIO во всех существующих комплектациях. Самым бюджетным электрокаром линейки является NIO ES 6 Standart, который можно приобрести за 12 520 000 — 12 550 000 рублей.

Nio

Nio

Nio

Nio

Батарейный EC 6 Standart продавец оценил в 12 900 000 рублей. NIO ES 7 Premier Edition доступен клиентам в пределах 14 200 000 – 14 300 000 рублей. EC 7 Premier Edition можно приобрести за 15 850 000 рублей. Стоимость топового NIO ES 8 Signature варьируется от 16 250 000 до 16 350 000 рублей в зависимости от комплектации.