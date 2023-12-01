Стали известны все достоинства и недостатки нового седана «Москвич 6»

В конце ноября в России состоялся масштабный тест-драйв для журналистов новой модели «Москвич 6». Представители прессы отметили ряд преимуществ нового автомобиля для российского рынка.

Главным преимуществом седана «Москвич 6» перед конкурентами можно отметить вместительный багажник. Его объем составляет 540 литров. В багажном отделении можно перевозить крупногабаритный груз и много разной мелочи. Увеличить пространство можно, если по частям сложить спинку заднего дивана. Из мелких недочетов можно отметить, что в багажнике «Москвича» лежит докатка, а не полноразмерное запасное колесо. Также в багажнике нет крючков, на которые можно повесить сумки, а боковые ниши оказались мелковаты.

Второе преимущество «Москвича 6» - просторный удобный салон. По габаритам автомобиль лишь немного не дотянул до Kia K5 или Toyota Camry. На заднем ряду достаточно комфортно, все необходимые удобства для пассажиров есть, но вот нет обогрева сидений. В будущем этот недочет обещают исправить.

К минусам можно отнести тот факт, что даже в базовой комплектации у «Москвича 6» не будет механической коробки передач. Начальные версии предлагаются с турбированным мотором мощностью 136 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. В топовой комплектации у «Москвича 6» будет турбомотор рабочим объемом 1,5 литра мощностью 174 лошадиные силы, которые работает в паре с роботизированной коробкой передач с двумя дисками сцепления.

Седан «Москвич 6» едет комфортно и управляется неплохо. Машина ведет себя на дороге уверенно, даже если ехать активно. Доводкой автомобилей занимается российская команда бывшего завода Renault, а соответсвенно «Москвич 6» неплохо подготовлен к российским условиям эксплуатации.