Последняя модификация Almera, вдохновленная американским аналогом Versa, теперь представлена с новой решеткой радиатора, стильным логотипом и улучшенным дизайном переднего бампера с противотуманными фарами и воздухозаборником. Об этом сообщают журналисты SPEEDME.RU, побывавшие на автовыставке в Бангкоке.

В салоне седана появились новые отделочные материалы, безрамочное салонное зеркало и опция беспроводной зарядки для смартфонов. Также обновленный автомобиль предлагает расширенный набор функций, включая круиз-контроль, автоматический дальний свет, систему предупреждения о выходе из полосы движения и датчик давления в шинах.