Некогда популярный в РФ Nissan Almera показали в Таиланде
Последняя модификация Almera, вдохновленная американским аналогом Versa, теперь представлена с новой решеткой радиатора, стильным логотипом и улучшенным дизайном переднего бампера с противотуманными фарами и воздухозаборником. Об этом сообщают журналисты SPEEDME.RU, побывавшие на автовыставке в Бангкоке.
В салоне седана появились новые отделочные материалы, безрамочное салонное зеркало и опция беспроводной зарядки для смартфонов. Также обновленный автомобиль предлагает расширенный набор функций, включая круиз-контроль, автоматический дальний свет, систему предупреждения о выходе из полосы движения и датчик давления в шинах.
Азиатская версия продолжит оснащаться 1,0-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, развивающим 100 л.с. и 152 Нм крутящего момента. Новинка поступит к местным дилерам до конца мая с ценовым диапазоном от 549 тыс. до 699 тыс. бат (от 1,25 млн до 1,6 млн рублей, с учетом текущего обменного курса).