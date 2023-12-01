Более 1,5 тыс. Range Rover попали под отзыв из-за риска утечки масла

Авто Range Rover с 4,4-литровыми V8 (NC11) отзываются из-за проблем с крепежами масляного радиатора. Недочёты в резьбе креплений могут вызвать их ослабление, что чревато утечкой масла и риском для участников дорожного движения. Всего под отзыв попадают 1520 машин, собранных с 4 сентября по 10 октября 2023 года на британском заводе.

Land Rover обнаружила проблему 24 октября, когда на производстве был найден не закреплённый шланг на двигателе V8. После исследования компания решила провести отзыв. На данный момент не зафиксировано инцидентов, связанных с этой неисправностью, пишет сайт Тарантас Ньюс.