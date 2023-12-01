В Турции представили еще один национальный электрокар

Марку назвали Amperino, а её первенец, маленький трехместный электрокар, получил имя C-100 в честь столетия Турецкой Республики. На днях машина дебютировала на специальном мероприятии. C-100 относится к классу L7 (тяжелые квадрициклы), что означает, что им смогут управлять 16-летние подростки при наличии мотоциклетных прав. Серийное производство автомобильчика планируют запустить в 2025 году.

Amperino C-100 создал предприниматель из Бурсы, который трудился над ним много лет. Габариты у C-100 скромные: в длину он достигает 3,16 метра, что меньше, чем четырехместный Smart, а в ширину и высоту — по 1,5 метра.

В салоне электромобиля только три места. Спереди обустроено подобие кокпита с рулем по центру и единственным сиденьем для водителя, а два пассажирских места расположены сзади и по бокам. То есть, благодаря отсутствию четвертого сиденья седоки смогут спокойно вытянуть ноги. Объем багажника составляет 370 литров — на уровне хэтчбека Hyundai Solaris.

Amperino

Amperino

Amperino

Amperino

Amperino

Amperino

Amperino

Amperino

О «технике» компактного электромобиля пока известно мало. Заявленный запас хода — 180 километров, но объем батареи не раскрыт. Также нет информации о мощности двигателя, но обещана максимальная скорость 90 километров в час.