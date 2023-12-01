Забавные опции для Tesla Cybertruck: «разбитые» стёкла, батарея-чемодан и краска-обёртка

Прошлой ночью компания Tesla представила долгожданную серийную версию электропикапа Cybertruck, все известные на на данный момент технические подробности изложены в нашей отдельной заметке, а здесь поговорим об интересных и неожиданных опциях, которые Tesla подготовила для своего чудо-грузовичка.

Презентация серийного пикапа Cybertruck была довольно короткой, Илон Маск рассказал на ней только о самых выгодных особенностях пикапа — например, о выдающейся разгонной динамике, а все прочие подробности всплыли уже потом на официальном сайте Tesla, американские СМИ их дотошно изучили и даже задали кое-какие уточняющие вопросы представителям Tesla.

Колеса.ру

Самой неожиданной особенностью пикапа Cybertruck оказалась опция Range Extender. Обычно в автомобильном мире это словосочетание означает тип розеточных гибридов, у которых ДВС используется в качестве удлинителя электрического запаса хода, но гибридной версии, как выяснилось, у пикапа Tesla нет. В приложении к Cybertruck словосочетание Range Extender означает дополнительный чемоданообразный батарейный блок, который позволяет увеличить запас хода пикапа на одной зарядке примерно на 200 км.

Колеса.ру

Сколько будет стоить дополнительная батарея, неизвестно. Кто и как её будет устанавливать, тоже пока непонятно. Ясно только, что решение получилось не очень изящным, так как съёмная батарея-чемодан занимает значительную часть объёма кузова, при этом под полом кузова есть дополнительная багажная ниша — почему нельзя было дополнительный батарейный блок разместить там?

Колеса.ру

Кузов Cybertruck изготовлен из нержавеющей бронестали и не требует окраски, по умолчанию все выпущенные с завода пикапы Tesla имеют естественный матовый серебристый цвет. До старта производства Илон Маск заявлял, что желающие получить Cybertruck нужного им цвета, могут заказать виниловую плёнку на стороне, но в итоге компания сама решила предложить оклейку прочной PPF-плёнкой на основе полиуретана. Эта плёнка может быть чёрного либо белого цвета, цена — 6500 долларов. В качестве альтернативы предлагается прозрачная плёнка за 5000 долларов.

Колеса.ру

Самая забавная и очень доступная опция (55 долларов) — это имитирующая трещины прозрачная наклейка для стёкол задних дверей. Напомним, что 2019 году на презентации прототипа Cybertruck шеф-дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен, желая продемонстрировать прочность уникальных закалённых стёкол пикапа, бросил в них стальной шар, но стёкла разбились. Позже конфуз объяснили тем, что до бросков шаром фон Хольцхаузен лупил кувалдой по дверям пикапа, что повредило стёкла. Разбитые стёкла пикапа сразу же стали мемом, и вот теперь ими можно щегольнуть на серийной модели, но, увы, «трещины» нельзя заказать для передних дверей, так как они ограничили бы обзорность. Впрочем ясно, что альтернативных «трещин» на вторичном рынке будет вагон.

Встраиваемая в кузов палатка-тент для Cybertruck стоит 2975 долларов, в собранном виде она, как и дополнительная батарея, представляет собой чемодан, пристыкованный к задней стенке кабины. Эти две опции, судя по всему, не конфликтуют друг с другом: дополнительная батарея находится ниже условной ватерлинии (поясной линии электромобиля), упаковка с палаткой — выше.