Названа цена самого дорогого «Гелика» в России

Судя по объявлению, самый дорогой «Гелендваген» в стране, пикап P 900 Rocket Edition, который отличается обилием карбона, уже находится у столичного дилера. Продавец утверждает, что тюнингованный внедорожник 2023 года выпуска является одной из десяти подобных моделей, существующих во всем мире. На момент премьеры такой Brabus стоил 650 тысяч евро, или 63,8 миллиона рублей.

Ателье Brabus представило P 900 Rocket Edition в 2022 году. Немецкие инженеры подготовили всего десять модифицированных пикапов, которые получили удлиненный кузов, карбоновый обвес, а также 24-дюймовые кованые колесные диски. Кроме того, внедорожники оборудовали модифицированным шасси, которое позволило уменьшить клиренс на 45 миллиметров.

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Под капотом пикапа находится 4,5-литровый битурбомотор V8, отдачу которого довели до 900 лошадиных. В паре с агрегатом работает девятиступенчатая автоматическая трансмиссия. Кроме того, внедорожник оснащен блокировкой всех трёх дифференциалов. В подобном исполнении P 900 Rocket Edition разгоняется до «сотни» за 3,7 секунды.