Tesla Cybertruck сравнили в гонке по прямой с главным конкурентом

Электропикап Tesla Cybertruck сравнили в гонке по прямой с GMC Hummer EV. Серийные варианты новейшего электрического пикапа Tesla Cybertruck выдали первым клиентам и на модели даже смогли прокатиться избранные журналисты, но всех превзошли авторы канала Carwow. Блогеры смогли получить флагманский Cyberbeast и свели его в гонке по прямой с уже давно присутствующим на рынке GMC Hummer EV в версии Edition 1. И это первая «независимая» гонка с участием Tesla Cybertruck, которую устроил не американский автопроизводитель.

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Топовая версия GMC Hummer EV Edition 1 с трёхмоторной 1014-сильной силовой установкой и крутящим моментом 1485 Нм весит более 4300 килограммов. Естественно, модель имеет полный привод, но при этом новинка тяжелее своего соперника, хотя и непонятно, насколько именно.