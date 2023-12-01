Hongqi представила автобус для пассажирских перевозок

Китайский премиальный бренд Hongqi выпустил пассажирский автобус Guoyue. По данным телеграм-канала «Китайские автомобили», новая машина станет прямым конкурентом автобусу Toyota Coaster, который популярен на китайском рынке. При этом, в отличие от большинства транспортных средств подобного класса, инженеры «Красного знамени» оборудовали автобус бензиновым турбомотором.

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Габариты Hongqi Guoyue составляют 7295 миллиметра в длину при 3990-миллиметровой колесной базе. Модель предназначена для перевозки туристов и сотрудников компаний. Автобус выполнен в стиле легковых автомобилей Hongqi. Машина получила аналогичный дизайн радиаторной решетки, двухэтажную переднюю оптику, а также стилизованные шильдики.

Китайские автомобили / Telegram

Китайские автомобили / Telegram

Китайские автомобили / Telegram

Китайские автомобили / Telegram

В салоне, отделанном бежевой экокожей, могут разместиться до 23 человек. Для пассажиров первого ряда предусмотрен многофункциональный стол. Кроме того, в интерьере присутствуют вставки под дерево и алюминий, а на центральной панели расположена внушительная медиасистема.

В движение китайский автобус приводит трехлитровый бензиновый V6, отдача которого составляет 303 лошадиные силы. В паре с агрегатом работает автоматическая трансмиссия. Примечательно, что все машины подобного класса оснащают дизельными моторами.