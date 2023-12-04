Mercedes-Benz G-класса 4×4² собрали в трёхдверном варианте

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Mercedes-Benz G-класса мгновенно стал культовой моделью. Но он был доступен исключительно в пятидверном удлинённом варианте, хотя в модельном ряду G-класса были трёхдверные укороченные версии.

В новом поколении Mercedes-Benz решил избавиться от трёхдверных вариантов, поэтому шанса появления серийного 4×4² с коротким кузовом почти нет. Но это не значит, что такого внедорожника не будет.

И ведь он уже появился благодаря стараниям финна Рони Коллина. Этот автолюбитель и кастомайзер уже построил множество сумасшедших вещей, включая подготовленные для бездорожья Cayenne и Porsche 911 GT2 RS без антикрыльев.

Подробностей о трехдверном Mercedes G63 AMG 4x4² пока нет, но никаких секретов тут нет: это тот же самый пятидверный вариант только в короткобазном формате.