Mercedes-Benz G-класса 4×4² собрали в трёхдверном варианте
Mercedes-Benz G-класса мгновенно стал культовой моделью. Но он был доступен исключительно в пятидверном удлинённом варианте, хотя в модельном ряду G-класса были трёхдверные укороченные версии.
В новом поколении Mercedes-Benz решил избавиться от трёхдверных вариантов, поэтому шанса появления серийного 4×4² с коротким кузовом почти нет. Но это не значит, что такого внедорожника не будет.
И ведь он уже появился благодаря стараниям финна Рони Коллина. Этот автолюбитель и кастомайзер уже построил множество сумасшедших вещей, включая подготовленные для бездорожья Cayenne и Porsche 911 GT2 RS без антикрыльев.
Подробностей о трехдверном Mercedes G63 AMG 4x4² пока нет, но никаких секретов тут нет: это тот же самый пятидверный вариант только в короткобазном формате.
Судя по всему, когда-то это был обычный трехдверный G-класс предыдущего поколения, который получил портальные мосты, большие колёса и переднюю маску от нового G-класса. Расширители колесных арок из углеродного волокна выглядят как те, что мы находим у оригинального 4×4², как и колеса.