Новые батареи BMW iX повысили запас хода на 75%

Немецкий автопроизводитель BMW и компания Our Next Energy представили новый аккумулятор для электромобилей, который повышает запас хода у серийного электрокроссовера почти на 75%. Об этом сообщает Carscoops.

Как показали тесты, новая батарея повышает запас хода на одной зарядке BMW iX с 560 до 979 километров. Такой результат был достигнут с помощью двуххимической технологии, которая сочетает литий-железо-фосфатные элементы для коротких поездок, а для дальних используются безанодные элементы высокой плотности. При этом в таких батареях используется на 20% меньше графита и на 60% меньше никеля и кобальта.