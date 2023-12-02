Китай призвали активнее открывать производства автомобилей в России

Производителям из Китая необходимо интенсивней открывать свои представительства в регионах России, сообщает «Ридус» со ссылкой на заявление уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

По его словам, локализация бизнеса выгоднее, чем экспорт готовых автомобилей, и нужно стимулировать инвестиции именно в производство на территории России. Уполномоченный призвал активно вкладываться в производство китайских автомобилей в российских регионах.

Титов привел в пример завод Haval, который в настоящее время лидирует по продажам автомобилей производства КНР. Машины этой марки стали первыми, произведенными в России. Сегодня предприятие увеличивает количество персонала и в 2024 году планирует полностью локализовать производство.