Китай призвали активнее открывать производства автомобилей в России
Производителям из Китая необходимо интенсивней открывать свои представительства в регионах России, сообщает «Ридус» со ссылкой на заявление уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
По его словам, локализация бизнеса выгоднее, чем экспорт готовых автомобилей, и нужно стимулировать инвестиции именно в производство на территории России. Уполномоченный призвал активно вкладываться в производство китайских автомобилей в российских регионах.
Титов привел в пример завод Haval, который в настоящее время лидирует по продажам автомобилей производства КНР. Машины этой марки стали первыми, произведенными в России. Сегодня предприятие увеличивает количество персонала и в 2024 году планирует полностью локализовать производство.
Автомобили Haval, произведенные в Тульской области, попали под программу льготного автокредитования. Согласно ее условиям, транспортные средства могут приобрести медработники, учителя, участники специальной военной операции и члены их семей.