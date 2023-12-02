В России подешевели сразу пять моделей кроссоверов Chery

В России изменилась стоимость кроссоверов марки Chery. Сразу 5 моделей подешевели в ноябре 2023 года.

Новые прайс-листы в ноябре текущего года получили сразу 5 моделей популярного бренда Chery. Стоимость у кроссоверов из КНР снизилась на 110 – 310 тысяч руб. В процентном выражении это соответствует 3.6 - 10.8%. Вместе с обновлением цен производитель перестал предлагать скидку при приобретении данных моделей.

Tiggo 7 Pro Max в комплектации Prestige стал доступнее на 110 тысяч руб. Напомним, что автомобиль предлагается с переднеприводной системой. Сейчас приобрести такой паркетник можно по цене 2.95 млн руб. Модель Tiggo 8 потеряла в цене 140 тысяч руб. Теперь она предлагается за 2.97 млн руб. Tiggo 8 Pro стал доступнее на 280 тысяч руб во всех комплектациях. Стоимость автомобиля начинается с отметки 3.43 млн руб.

Chery Tiggo 8 Pro Max, который недавно прошел обновление, теперь оценивается на 300 тысяч руб дешевле. Стоимость такого автомобиля в дилерских центрах составляет 3.85 млн руб. Топовая комплектация оценивается в 4.15 млн руб.

Стоимость Tiggo 7 Pro поменялась по-разному в зависимости от комплектации. Так, базовый кроссовер подешевел на 310 тысяч руб и теперь предлагается за 2.57 млн руб. Топовое исполнение стало выгоднее на 130 тысяч руб и оценивается в 2.88 млн руб.