Mini вывела на тесты пятидверную бензиновую версию хэтчбека Cooper

Mini пока представила только электрическую трехдверную версию своего хэтчбека Cooper. Однако недавно сделанные шпионские снимки позволяют предположить, что пятидверная бензиновая версия все еще производится.

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У замеченного тестового автомобиля был готовый к производству кузов и что-то вроде доработанного дизайна. Поскольку его трехдверный аналог уже полностью представлен, пятидверная версия не преподносит никаких сюрпризов. Нигде нет видимой выхлопной трубы, так что это не Cooper S и не John Cooper Works. Тем не менее, это явно машина с ДВС.