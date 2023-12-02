Правительство сократило время на выдачу спецразрешений для движения грузовиков

Сроки выдачи спецразрешений на движение тяжеловесного транспорта сократятся до трех часов
Премьер-министр Михаил Мишустин сократил время выдачи разрешений на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам - с 7-9 дней до трех часов. Новые нормы начнут действовать с 1 марта 2024 года.
Постановление правительства предполагает переход на автоматическое установление пути следования большегрузов на основании данных об автомобильных дорогах, внесенных в систему выдачи специальных разрешений владельцами дорог.
При подаче заявки на спецразрешение система сама сформирует варианты проезда и предложит их перевозчику на выбор, автоматически рассчитает плату за возмещение причиненного дорогам вреда. ГИБДД из согласования маршрута вообще исключается.