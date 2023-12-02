Правительство сократило время на выдачу спецразрешений для движения грузовиков

Премьер-министр Михаил Мишустин сократил время выдачи разрешений на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам - с 7-9 дней до трех часов. Новые нормы начнут действовать с 1 марта 2024 года.

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Постановление правительства предполагает переход на автоматическое установление пути следования большегрузов на основании данных об автомобильных дорогах, внесенных в систему выдачи специальных разрешений владельцами дорог.