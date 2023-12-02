Российские автодилеры в будущем могут привезти американский электрокар Tesla Cybertruck по параллельному импорту, если на новинку будет спрос. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Скорее всего этот автомобиль появится у дилеров, которые занимаются параллельным импортом и смогут наладить каналы поставок. И, конечно, если увидят интерес к модели у покупателей», — сообщили в РОАД, отвечая на вопрос о появлении новинки в РФ.

Презентация Tesla Cybertruck состоялась в США, глава компании Илон Маск передал клиентам первые автомобили. В Америке двухмоторная версия Tesla Cybertruck Long Range стоит $80 тыс. (около 7 млн рублей по курсу на момент публикации), трехмоторная Cyberbeast — $100 тыс. (9 млн рублей). Маск также заявил, что автомобиль обладает стеклами, устойчивыми к попаданию камней, он способен буксировать прицеп массой 5 тонн и разгоняться до 100 км/ч за 2,6 секунды.