В России в ноябре 11 автопроизводителей обновили прайс-листы. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Шесть из них снизили цены на машины.

Так, для «Москвича 3» во всех комплектациях в ноябре начала предлагаться «Прямая выгода» в размере 100 тыс. рублей. Ровно то же самое сделал и китайский Haval. Кроссовер M6 получил прямую выгоду в размере 100 тыс. рублей. Затем дважды за месяц подешевел кроссовер Jolion.

Changan предложил дополнительную выгоду на 14 своих моделей. Размер дисконта — от 30 до 100 тыс. рублей. Автомобили Chery, в зависимости от модели, подешевели от 80 до 350 тыс. рублей.

Седан Omoda S5 во всех своих комплектациях подешевел на 70-80 тыс. рублей, а затем то же самое произошло и с его «спортивной» версией S5 GT.

Отечественный электрический кроссовер Evolute i-Sky во второй половине ноября подешевел на 70 тыс. рублей.