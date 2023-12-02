Названы 4 типа водителей, которых чаще штрафуют ГИБДД

Опаздывающие, наглые, нервные и извиняющиеся водители чаще всего получают штраф от сотрудников Госавтоинспекции. Эксперты дали рекомендации автовладельцам, как не вести себя за рулем, чтобы не быть оштрафованным, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал njcar.ru.

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Первый тип – торопящие сотрудника ГИБДД автомобилисты, которые утверждают, что очень опаздывают на встречи и просят быстрее их отпустить.Такое поведение может насторожить правоохранителей, усомниться и провести проверку более тщательно, во время чего обнаружить нарушения и выписать штраф.

Второй психологический портрет штрафника – наглец. Хамство, споры на пустом месте, пренебрежение и агрессивное поведение может спровоцировать автоинспектора проверить авто и документы еще раз, выискивая «зацепки» для штрафа.

Нервные водители, которые сильно переживают при проверке документов, также вызывают подозрение. Такой тип водителей часто выбегает правоохранителю навстречу, заметно беспокоится и старается угодить.

Четвертый тип – извиняющийся водитель.Такие граждане настолько не уверены в себе, что при остановке авто для обычной проверки документов считают, что что-то нарушили и сразу же извиняются, параллельно вспоминая, где и когда могли ошибиться. Инспектор считает, что водитель таким образом признает вину за нарушение ПДД и, если инспектор окажется недобросовестным, может воспользоваться наивностью водителя.