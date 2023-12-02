АвтоВАЗ запустил в продажу легендарную «Ниву» с ABS и акцентом на экологию

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск внедорожников Niva с «Евро-5» и ABS, сообщили в пресс-службе концерна.

Как отмечается, калибровки и блоки управления двигателей под стандарт «Евро-5» разработаны в России. Новые автомобили соответствуют стандарту «Евро-5». Они прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и так далее.