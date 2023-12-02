Новый кроссовер Haval российской сборки тихо появился в продаже

Портал «Китайские автомобили» обнаружил у казанского дилера Haval M6, собранный на заводе в Тульской области. О локальном производстве информирует идентификационный номер XZGFE04A5PA321457 с первой буквой «Х»: у машин китайской сборки первая буква VIN-кода «L».

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Судя по описанию, «обрусевший» автомобиль уже в наличии в автосалоне. Официально сборка Haval M6 в Туле не подтверждена.

По предварительным данным, в России до конца года соберут одну тысячу Haval M6. Вероятно, кроссовер продолжат выпускать в фиксированной комплектации: покупатель сможет выбирать только тип коробки передач (6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый преселективный «робот»). Вариант с автоматизированной трансмиссией дороже на 120 тысяч рублей.

Локализация производства наверняка позволит снизить издержки и опустить стартовую цену ниже отметки два миллиона рублей. В таком случае Haval M6 попадёт под условия государственной программы льготного автокредитования, выгода по которой достигает 20 процентов. Впрочем, есть нюанс: средства федеральной программы оказались исчерпаны, а новые меры господдержки ожидаются только в 2024 году.