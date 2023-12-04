BMW анонсировала новый автомобиль M2 CS 2025 года

Производство G87 M2 CS начнется в августе 2025 года на заводе в Сан-Луис-Потоси в Мексике и продлится примерно год. Проектный объем производства составит от 1500 до 1900 единиц, как и у других моделей CS. Список опций аналогичный списку недавно представленного G80 M3 CS: колесные диски, ковшеобразные сидения и рулевое колесо, отделанное алькантарой. Для M2 CS будет доступно небольшое количество цветов.

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Это неудивительно, так как у M4 CSL, и M3 CS также очень ограниченная цветовая палитра. Но, как и в случае М4 и М3, возможно, для BMW M2 CS (G87) будет предложен красивый оттенок фиолетового. В передней части BMW M2 CS 2025 года будет установлен новый сплиттер, а в задней части - диффузор, из углеродного волокна, обрамляющий четырехствольные выхлопные трубы.

Ожидается, что М2 будет оснащен типичными желтыми гоночными фарами, капот украсит силовой обвес с вентиляционным отверстием. Наиболее интересной дизайнерской новинкой станет интегрированный задний спойлер, похожий на тот, что установлен на E46 M3 CSL. Но самое главное, это увеличение мощности. По сравнению с обычными моделями G87 M2, усиленный M2 CS будет выдавать около 522 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Это очень много для такого небольшого автомобиля, как M2.