Genesis представил эффектный суперкар X Gran Berlinetta

Genesis презентовал суперкар X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept. В 2021 году южнокорейская компания Genesis выбрала американскую выставку Monterey Car Week местом премьеры гоночных концептов для популярной серии игр Gran Turismo — главным экспонатом экспериментальной инсталляции The Performance of Design тогда стал седан G70 GR4 Gran Turismo, разработанный при участии геймеров вместе с моделью X-GR3 и флагманским суперкаром Vision Gran Turismo Concept. В 2023 году во время турнира Gran Turismo World Series World Finals состоялась премьера модели Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept.

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Новинку описывают как «наиболее эмоциональное выражение фирменной для бренда Genesis философии дизайна Athletic Elegance». Суперкар отличается тщательно проработанной аэродинамикой с элегантно интегрированными в кузов сплиттером и антикрылом, а кроме того на X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept дебютировало новое оформление передней части, в которой решётка радиатора Crest Grille интегрирована с фирменной оптикой Quad Lights.

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Окрашенный в яркий цвет Magma концепт-кар получил салон в стилистике Beauty of White Space, которая подразумевает максимальную лаконичность, не отвлекающую пилота от трассы. В распоряжении гонщика — многофункциональный руль с интегрированной цифровой панелью приборов. Пилоту также помогает система искусственного интеллекта и дополненной реальности, которая облегчает контроль за ситуацией снаружи автомобиля.

Салон, как и кузов с шасси, полностью сделан из углепластика — мягкая обивка предусмотрена только в зонах, которые непосредственно касаются тела пилота. На удивление, X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept оснащён не электрической, а гибридной силовой установкой. Концепт-кар оснащён бензиновым двигателем V6 семейства Lambda 11, который дополнен электромотором Genesis E-SC.

Genesis

Genesis

Genesis

Genesis

Genesis

Genesis

Genesis

Genesis

Genesis

Genesis

Genesis